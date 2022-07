Kandern. Kandern nimmt zum dritten Mal an dieser Aktion teil. Bisher haben sich 19 Teams mit mehr als 70 Radlern angemeldet. In dem jetzt dreiwöchigen Zeitraum bis zum 22. Juli können alle Bürgerinnen und Bürger, die in Kandern leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne „Stadtradeln“ mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Jeder kann ein Team gründen beziehungsweise einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen.

Am Freitag, 15. Juli, bietet der ehemaliger Förster Reiner Dickele eine Radtour „Rund um Kandern“ unter dem Motto „Zustand und Entwicklung des Kanderner Stadtwalds“ an. Treffpunkt hierfür ist für alle Interessierten um 17 Uhr am Bahnhof in Kandern.