Kandern: Mehr Bewegung für die nachhaltige Mobilität

Zehn Gemeinden im Kandertal und am Oberrhein schlossen sich zusammen zum „Netzwerk für nachhaltige Mobilität“ (Nemo). Nun präsentierte Jana Stahl, zuständige Projektleiterin bei der Energieagentur Südwest, Kanderns Gemeinderat den Fortschrittsbericht. So biete die Zusammenlegung der Anträge kleiner Gemeinden etwa auf Fördermittel aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) den Vorteil, dass die Bagatellgrenze leichter erreicht wird. So habe beispielsweise Schallbach nun gute Chancen hat auf Förderung des barrierefreien Ausbaus zweier Bushaltestellen. Des weiteren ist der Auf- oder Ausbau der Ladeinfrastruktur in kleinen Dörfern wenig interessant für Investoren.

Durch Nemo könnten in den Mitgliedsgemeinden geeignete Flächen für Ladestationen sammeln und gemeinsam vermarktet werden. Zwei bis drei potenzielle Investoren habe man bereits gefunden, so Stahl, ein Vertragswerk werde beim Nemo-Netzwerktreffen am 4. April vorbereitet. Die Ausschreibung für Car-Sharing starte voraussichtlich im zweiten Quartal 2024.