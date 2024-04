Ein 20-Jähriger hat sich am Sonntag gegen 12.20 Uhr mit seinem Auto überschlagen. Er befuhr laut Polizei die Landstraße von Kandern nach Schlächtenhaus, als er unweit einer Werkssiedlung in einer Kurve die Kontrolle verlor und ins Schleudern geriet. Im weiteren Verlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab und schlug auf einen Hügel auf. Das Auto kam auf dem Dach zum liegen. Der leicht verletzte Mann konnte sich selbst befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, es musste geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort.