Kandern Mit einem Mönch im Himalaya

Ich habe ihn bereits im Jahr 2005 beim Bau der Stupa kennengelernt. Über Kontakte wurde ich für das Projekt als Gärtner beauftragt. Unsere Beziehung wurde eng und freundschaftlich.

Schließlich ist ein guter Freund von uns gestorben, der viel in Asien und auch in Tibet unterwegs war. Am Sterbebett habe ich ihm versprochen, ein Teil seiner Asche im Himalaya zu verstreuen, sollten es mich einmal dorthin verschlagen.

Lama Tendar hat sofort zugesagt, dass er uns auf der Reise begleiten will. Das war toll. Er spricht Hindi, Tibetisch und Englisch, ist als Mönch eine Respektsperson und hat uns so viele Türen geöffnet. Auch mit dem Filmprojekt war er sofort einverstanden.

Frage: Dann haben Sie also eine ganz besondere Reise gemacht?

Ja, sie begann im nordindischen Ort Dharamsala. Hier wohnten wir im Kloster Tse Chock Ling. Es wurde von Mönchen gegründet, die 1959 gemeinsam mit dem 14. Dalai Lama aus Tibet geflüchtet sind.

Wir haben dort Rinchen Khando La getroffen, sie ist Leiterin eines großen Nonnenklosters und die Schwägerin des Dalai Lama.

Und wir sind dem Mönch Ven Bagdro begegnet, der im besetzten Tibet drei Jahre Folterhaft überlebt hat.

Von dort ging es weiter in den Pilgerort Rewalsar, wo auch Lama Tendar lebt. Dort haben wir die Eremitin Ani Lobsang Chonto besucht, die seit 37 Jahren in einer Höhlen lebt.

Frage: Eine Eremitin, ist das sehr ungewöhnlich?

Nein, es gibt dort viele Frauen, die dieses Leben wählen. Und wir wollten mit unserem Dokumentarfilm gerade auch die Frauen in den Fokus rücken, die im Buddhismus sonst nicht so sehr beachtet werden. Das ändert sich zum Glück gerade. Die Tibeter gehen da mit großen Schritten voran.

Frage: Haben Sie einen Ort gefunden, wo sie die Asche ihres Freundes verstreuen konnten?

Ja, und es war am Ende nicht der, den wir geplant hatten. Vor allem wegen extremer Witterungsbedingungen hat es uns nach Naygo verschlagen.

Der alte tibetische Ortsname Naygo bedeutet so viel wie „Tor zu Buddhas Lehren“. So ist dann auch der Filmtitel entstanden.

Es ist aber kein Film über den Buddhismus. Vielmehr lädt er zum Mitreisen, Zuhören und Beobachten ein, zum Blick über den Tellerrand sozusagen.

Frage: Was hat Sie auf Ihrer Reise besonders beeindruckt?

Die unglaubliche Herzenswärme der Menschen, denen wir begegnet sind, ihr Strahlen von innen heraus. Die Menschen sind so präsent, dass es einen manchmal zu Tränen rührt. Etwa bei den Unberührbaren in Indien. Das sind so beeindruckende Menschen. Das haut einen weg.

Aber auch die Landschaft war überwältigend, etwa in dem Bergdorf Naygo in 4000 Meter Höhe, wo wir einige Zeit verbracht haben.

Frage: Sie und ihre Familie werden am Donnerstag auch anwesend sein.

Ja, wir geben eine Einführung und beantworten gerne auch Fragen.

Die Eintrittspreise gehen übrigens an verschiedene Projekte für geflüchtete Tibeter in Nordindien.