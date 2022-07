Kandern Mit grandioser Filmmusik das Publikum begeistert

„Jubiläen sind Meilensteine, die an die Vergangenheit erinnern und in die Zukunft planen lassen“, sagte Ortsvorsteher Fritz Höferlin beim Festakt, der am Sonntag stattfand. Gemeinsam mit der Bürgermeisterin aus dem elsässischen Thannenkirch, Angelique Dienaide, stellte Höferlin fest, dass sich das Orchester permanent weiterentwickelt habe. Der Dank galt dem Musikverein, der sich in vielen Bereichen des Orts einbringt. Aber auch im Elsass treten die Musiker auf, beispielsweise am Kirschenfest in Thannenkirch.