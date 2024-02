Kandern: Möglicher Brandstifter vor Gericht

Ein 43-jähriger Mann steht am Freitag, 2. Februar, vor der Großen Strafkammer des Freiburger Landgerichts wegen des Verdachts der Brandstiftung. Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft Freiburg, Zweigstelle Lörrach, im August 2023 im Zustand der Schuldunfähigkeit die Luisenhütte in Kandern in Brand gesetzt haben.