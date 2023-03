Jetzt ist es amtlich: Nahezu einstimmig beschlossen die Mitglieder des Gemischten Chors in der Jahresversammlung (wir berichten noch), dass der vereinseigene Mühlischopf in den Besitz des „Fördervereins Dorfgemeinschaft Riedlingen“ übergeht. Eine Gegenstimme, ein Mitglied aus Freiburg, gab nach dem Beschluss als Grund an: „Ich hätte mir vorher mehr Informationen gewünscht.“