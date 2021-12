Kandern Musikalisches für die Festtage

Das Video, das die Melodien untermalt, drehte Stübers Ehefrau Rita. Bei ihrem Bummel durch die festlich geschmückte Innenstadt hielt sie mit der Kamera verschiedene Plätze fest und schwenkte sie auch in liebevoll dekorierte Schaufenster. Einige Szenen drehte sie in der guten Stube der Bläser.

Schon das letztjährige Video fand eine tolle Resonanz in den sozialen Netzwerken. Völlig überrascht war Wengert, als ihn im Sommer eine ihm fremde Frau auf Englisch ansprach und sagte, dass sie ihn kenne. Ahnungslos zuckte er daraufhin die Schultern und antwortete: „I am sorry, aber ich kenne Sie leider nicht“. „Doch, doch“, erwiderte die Frau, die der Black Forest Academy angehört. Sie habe ihn auf Facebook im Video gesehen und diese musikalischen Weihnachtsgrüße aus ihrer neuen Heimat an Familie und Freunde in Amerika verschickt. Ihrer Bitte, in diesem Jahr wieder ein Video herauszubringen, kamen Wengert und Stüber nur zu gerne nach.