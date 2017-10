Kandern Nachwuchswerbung steht im Fokus

Von Ralph Lacher

Die Abteilung Stadt der Kanderner Feuerwehr hatte am Sonntag zum ersten Mal zum Herbstfest im und beim neuen Gerätehaus eingeladen.

Kandern. Nachdem man im Vorjahr ein Einweihungsfest für das neue, deutlich erweiterte Gerätehaus mit einem Festakt und viel Programm gefeiert hatte, standen in diesem Jahr die aktive Selbstdarstellung und die Nachwuchswerbung im Mittelpunkt, sagte Abteilungskommandant Matthias Meisinger. Trotzdem war an diesem herrlichen Oktobertag bei der Kanderner Wehr viel geboten.

Draußen auf der Straße befanden sich die Einsatzfahrzeuge, in der geräumten Fahrzeughalle waren Bewirtungsgarnituren aufgebaut worden und bestens besetzt. Die Wehrleute, die nicht im Bewirtungseinsatz waren, zeigten bei Führungen die Fahrzeuge, ihr technisches Innenleben und die Einsatzmöglichkeiten dieser Gerätschaften. Führungen mit kompetenter Information rund um den Feuerwehrdienst gab es auch in der hochmodernen Einsatzzentrale. Vor allem bei den Kindern kamen die Vorführungen der IG Modellfeuerwehr Schweiz, die Einsätze mit Modellfeuerwehrautos zeigte, bestens an, ebenso die Schauübungen der Rettungshundestaffel Oberrhein.

Der gute Besuch der Veranstaltung war sicher auch dem fast sommerlichen Wetter geschuldet, meinte Meisinger. Dass Gäste nicht nur aus Kandern und den Ortsteilen, sondern auch aus der Umgebung kamen, teilweise auch mit dem Chanderli, stellte die rund 40 Helfer in der Feuerwehrküche, in der Kaffeestube und an der Getränkeausgabe, unter anderem im Küchenwagen der Jugendwehr, vor einige Anstrengungen.

Wie Meisinger betonte, war es indessen nicht nur Anliegen der Wehrleute – aktuell 45, darunter drei Frauen –, die Gäste zu verköstigen und zu unterhalten, sondern auch, Nachwuchs- und Mitglieder-Werbung zu betreiben. Das geschah vorzugsweise bei den Führungen und der Geräteschau im lockeren Gespräch, aber auch beim Verteilen des vom Förderverein der Feuerwehr aufgelegten Flyer zur Mitgliederwerbung. Und auch an den Fahrzeugen in der Geräte- und Fahrzeugschau war Mitgliederwerbung angebracht. „Steig bei uns ein“ stand da in großen Lettern zu lesen – eine Aufforderung zum begutachtenden Einsteigen ebenso wie zum Einstieg in den aktiven Dienst in der Feuerwehr oder in der Jugendwehr sowie das Mitmachen bei den First Respondern oder die Unterstützung der Wehr durch Mitgliedschaft im Förderverein.

„Mit aktuell 45 Aktiven sind wir recht gut aufgestellt. Ausruhen gilt aber nicht, vor allem die Nachwuchsarbeit ist eine Daueraufgabe, der wir uns gerne stellen“, sagte Meisinger. Gerade der Übergang von der Nachwuchsformation in den Aktivbereich sei wichtig, also das langfristige Binden der Jungs und Mädchen aus der Jugendwehr an den Feuerwehrdienst, erklärte der Stadt-Kommandant. Er betonte auch, dass die Feuerwehr zwar in erster Linie eine Hilfsorganisation ist, in ihr aber auch Spaß, Geselligkeit und eine gute Kameradschaft gepflegt werde.