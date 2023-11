Kandern: Nächster Schritt zur Ganztagsschule gemacht

Martin Schellhorn (Grüne) merkte an, dass die Grundschule in Tannenkirch relativ klein sei. „Wir haben in Wollbach ein wunderbares Schulhaus, dass wahrscheinlich größer wäre“, sagte er. Judita Kovac, Leiterin des Hochbauamts, erläuterte, dass die Fläche vielleicht etwas größer sei, es aber nicht mehr Räume gebe. Außerdem sei die Substanz nicht so gut wie in Tannenkirch. Die Alternative komme daher nicht in Frage.