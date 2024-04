Kandern: Neue Ausstellung widmet sich dem Thema „Tonspuren“ in Kandern

Für die neue Saison im Heimat- und Keramikmuseum in Kandern wird es eine Ausstellung des Künstlers Steve Luxembourg zum Thema „Tonspuren“ geben, heißt es in einer Mitteilung. Die Vernissage wird am Freitag, 5. April, ab 18.30 Uhr in der Ofenhalle in Kandern stattfinden.