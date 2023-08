Kandern Neuer Anlauf

Dort gebe es noch einige freie Plätze, was aber nichts mit den offenen Angeboten in Kandern zu tun hat. Bürgermeisterin Simone Penner sagte unserer Zeitung, dass sie gemeinsam mit dem Gemeinderat bei den Haushaltsberatungen im Herbst einen neuen Anlauf nehmen werde, den Bedarf in der Jugendarbeit zu decken: „Der genaue Stellenumfang wird noch zu besprechen sein, aber es ist absehbar, dass die bestehende 75-Prozent-Stelle allein nicht ausreichen wird“, sagt sie Leider habe die Stadt die Entscheidung treffen müssen, den Jugendtreff zu schließen, da die Probleme vor allem außerhalb der hauptamtlichen Betreuungszeit aufgetreten seien. Wenn Vorfälle mit der Einrichtung in Verbindung gebracht würden, „muss ich der Sache auf den Grund gehen“, sagte Penner. Auch die Versuche mit jungen Erwachsenen als „Schlüsselträgern“ und „Vertrauenspersonen“ habe leider nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Die Aufgabe ist alles andere als einfach, denn auf dem Arbeitsmarkt sind Fachkräfte auch in der Jugendarbeit schwer zu bekommen.