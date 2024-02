Kandern: Neugestaltung der Kanderner Innenstadt erfordert Abwägung zwischen Verkehr und Städtebau

Parken am Rathaus

Das Parken soll sich stärker am Rathaus abspielen, die Plätze in der Hauptstraße sollen auf etwa 30 Minuten beschränkt bleiben und mittelfristig ist eine kostenpflichtige Bewirtschaftung vorgesehen, sagte Wahl. Für die Hauptstraße soll Tempo 20 gelten, für die Waldeckstraße Tempo 30, und Teile des Blumenplatzes sowie an der Fischermühle könnten Spielstraße werden. Das Parken soll hier nur noch an bestimmten Stellen möglich sein, die Zufahrtsmöglichkeiten werden eingeschränkt. Am Marktplatz stellte sich heraus, dass es wegen der Post und der Apotheke Parkplätze zu erhalten gelte, sagte der Planer.

Wolfgang Wahl stellte die Planung vor.

In seinem Fazit beurteilte er die Ausgangslage als positiv, aber es seien starke Bedenken gegen zu große Veränderungen vorgebracht worden. Die Veränderungen müssten behutsam vorangebracht werden, es brauche Mut, an den Zielen der Konzeption festzuhalten und die Offenheit zu haben, Veränderungen auszuprobieren. Das sagten Bürgermeisterin Simone Penner und der Gemeinderat zu. Sie wollten sich nicht auf einen genauen Zeitplan festlegen, wann mit der Umsetzung zu rechnen sei.