Kandern Neun Branchen stellen sich vor

Auf die Branche fokussieren

Zum ersten Mal gab es ein neues Einteilungsverfahren, erklärte Rist. So konnten die Schüler nicht mehr einen Betrieb auswählen, den sie sich erklären lassen wollten, sondern sie haben eine Branche gewählt und wurden den Betrieben zugeordnet. Wenn ein Schüler sich also für die Branchen Soziales, Chemie und Metall interessiert, haben die Verantwortlichen der Schule ihnen beispielsweise für den ersten Durchgang die Firma Hofmann La Roche aus der Chemiebranche zugeteilt und für die zweite Runde das Luise-Klaiber-Haus aus dem Bereich des Sozialen.

Ein Durchgang ging dabei 45 Minuten und es gab eine 30-minütige Pause dazwischen, in denen Schüler und Betriebe außerhalb des Rahmens ins Gespräch kommen konnten. In den gesetzten Durchgängen stellten sich die Betriebe vor, gaben einen Einblick in ihren Alltag und dann konnten die Schüler Fragen stellen. Diese Vorstellungen erfolgten größtenteils in den Räumen der August-Macke-Schule, wobei eine Gruppe sich am Wagen der Firma Arnold verschiedene Geräte hat erklären lassen und eine weitere Gruppe auf eine Baustelle gefahren ist.