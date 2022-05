Kandern Pandemie bescherte neue Aufgaben

Bereitschaftsleiter Martin Winkler konnte wie gewohnt mit einer beeindruckenden Leistungsbilanz aufwarten. Die aktuell 26 Aktiven, darunter auch ein Arzt, leisteten in den vergangenen drei Jahren bei insgesamt 622 Einsätzen 13 656 ehrenamtliche Dienststunden. Die Einsatzorte waren Wollbach, Kandern, Rümmingen, Schallbach, Wittlingen, Lörrach, Weil am Rhein, Binzen, Eimeldingen, Fischingen, Maulburg und Schopfheim. Darunter waren 363 Helfer-vor-Ort-Einsätze, 200 Nachbarschaftshilfen und neun Alarmeinsätze, bei denen etliche Gefahrensituationen bewältigt wurden.

Breiten Raum nahm die Ausbildung neuer Kräfte ein, wobei von den Ausbildern Ralf Langer, Margarete Dietz, Martin Winkler, Tim Götz und Hakon Abt rund 1000 Unterrichtsstunden abgehalten wurden.

Einen erfreulichen Aufschwung gab es bei den Blutspendeaktionen, als im Jahr 2019 die „Blutspendenmeisterschaft“ eingeführt wurde. Die Wettbewerbsidee kam an. In den vergangenen drei Jahren haben 1440 Personen, darunter 144 Erstspender, Blut gespendet. Daraus konnten 1356 Blutkonserven generiert werden. 29 Teams nahmen am Wettbewerb teil.

Den prachtvollen Pokal für den ersten Platz holte sich das Team der Freiwilligen Feuerwehr Wittlingen für insgesamt 27 Spenden.

Für das Jahr 2019 konnte Schriftführerin Susanne Strohmeier noch rund 15 über das Jahr verteilte sonstige Aktivitäten registrieren, wie zum Beispiel die Bewirtung bei der Euromin-Messe oder die Ausrichtung des „Tags des Ehrenamts“, bei dem um neue Mitglieder geworben wurde.

Die beiden folgenden Jahre waren dann geprägt durch völlig neue Einsatzgebiete. So haben zehn Helfer bei 37 Einkaufstouren für hilfsbedürftige Personen 83 Bestellungen erledigt.

Im Jahr 2021 wurden in den Teststationen Wollbach, Rümmingen, Schallbach und Wittlingen insgesamt 2908 Corona-Schnelltests durchgeführt. Als Beitrag zur Katastrophen-Hilfe wurde Ralf Langer im Juli 2021 ins Ahrtal gesandt, wo er längere Zeit als Feldkoch bei der vom DRK geführten Verpflegungsstelle tätig war.

Ausblick

Das DRK Wollbach will die Dienstabende wieder aufnehmen und die Aus- und Fortbildung nach Covid 19 zu intensivieren.

Dazu kommt die Neuausrichtung des Vorstands und der Bereitschaftsleitung, die Neuaufnahme von weiteren Helfer-vor-Ort-Mitgliedern und die Mitwirkung am neuen Betreuungskonzept des Kreisverbands Lörrach.

Mit den Vorarbeiten zum 50-Jahre-Jubiläum des Vereins soll im kommenden Jahr begonnen werden.

Finanzen

Der Kassenbericht von Schatzmeisterin Margarete Dietz schloss mit einem satten Plus für die Jahre 2019/20, und einem außerordentlich hohen Gewinn für 2021 ab.

Dieser dürfte in der Hauptsache den Einnahmen durch die Schnelltests zu verdanken sein. Die Kassenprüfung bestätigte eine einwandfrei geführte Kasse. Der als ausgeglichen ausgewiesene Haushaltsplan für 2022 wurde ebenfalls einstimmig genehmigt.

Wahlen

Vorsitzender Knut Nabbefeld (für Manfred Dietz), zweiter Vorsitzender Hugo Kornmeier (wie bisher), Schatzmeisterin Margarete Dietz (wie bisher), Schriftführerin Susanne Strohmeier (wie bisher), Bereitschaftsarzt Frank Wiedemann (wie bisher), Beisitzerin Julia Winkler (neu). Als neuer Kassenprüfer gewählt wurde Burkhard Kegel.

Bestätigt wurde die bereits erfolgte Wahl der Bereitschaftsleiterin Lena Sütterlin und des Bereitschaftsleiters Martin Winkler sowie deren Stellvertreter Mariecke Brugger und Giorgio Scalice.

Ehrungen

2020 erhielt Margarete Dietz für besondere Verdienste um das DRK, als erste Trägerin die Verdienstmedaille des Kreisverbands Lörrach. 2021 wurde Martin Winkler für besonderes Engagement mit der Ehrennadel des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen ausgezeichnet.

Aktuell erhielten besondere Anerkennung für ihr Engagement im Rahmen der Covid-19-Pandemie Margarete Dietz, Knut Nabbefeld und Martin Winkler.

Kreisbereitschaftsleiter Simon Redling übernahm, unterstützt von Winkler und Sütterlin, die Ehrungen: Die Auszeichnungsspange für fünf Jahre im DRK erhielten Johannes Wickersheim, Tim Götz, Lena Sütterlin, Christian Dörflinger, Giorgio Scalice, Janina Abt-Weneny und Marco Pena Ruiz, für zehn Jahre Knut Nabbefeld, für 15 Jahre Mariecke Brugger und Uwe Graulich, für 20 Jahre Frank Wiedemann.

Ralf Langer wurde nebst der Auszeichnungsspange für 30 Jahre Dienst, mit dem Treuedienstabzeichen des DRK-Landesverbandes in Silber geehrt.

Für 45 Jahre im DRK wurde Hugo Kornmeier nicht nur mit der Auszeichnungsspange geehrt, sondern auch mit einer besonderen Laudatio. Denn ohne ihn, so Winkler, gäbe es den DRK-Ortsverein Wollbach gar nicht mehr.

Der DRK-Ortsverein Wollbach wurde im Jahre 1973 gegründet, als Wollbach noch selbstständige Gemeinde war. Deshalb gibt es in Kandern heute zwei Ortsvereine: in Kandern und in Wollbach. Sein Domizil hat der Ortsverein im Rathaus in Wollbach.