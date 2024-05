Kandern: Penner: Unterlagen nicht in allen Punkten stimmig

Es stehe Rümmingen frei, etwas für seine Grundversorgung zu tun, aber die Ansiedelung von großflächigem Einzelhandel und die Betrachtung eines gemeinsamen Versorgungsraums mit Schallbach stehen mit den inhaltlichen Zielen des Regionalplans nach Meinung der Stadt Kandern und befragter Experten nicht unbedingt vereinbar. Außerdem stünde im Raum, dass dies Auswirkungen auf die Handelssituation in Kandern haben könne, die nicht ausreichend betrachtet worden seien. Penner sagte, dass sie sich mit Binzens Bürgermeister Andreas Schneucker abgestimmt habe sowie auch fachlichen und juristischen Rat in Anspruch genommen habe. „Die vorgelegten Unterlagen aus Rümmingen sind für uns nicht in allen Belangen stimmig“, betonte sie in ihrem mündlichen Vortrag im Gemeinderat. Vier von den im Regionalplan genannten Bedingungen werden voraussichtlich nicht erfüllt. Das Integrationsgebot erfordere eine Orientierung an bestehenden Strukturen und werde aus Sicht der Stadt Kandern so nicht eingehalten.

Das Konzentrationsgebot besage, dass es keine Erforderlichkeit für siese Märkte gebe, da Kandern diese Funktion als Unterzentrum raumordnerisch „zustehe“. Das Kongruenzgebot sehe vor, dass Rümmingen sich nur seinen eigenen Bedarf betrachten dürfe und nicht einen gemeinsamen Versorgungsbereich mit Schallbach begründen könne, der planerisch so gar nicht existiert. Außerdem vermisste Penner eine Betrachtung der Auswirkung der Marktansiedelung auf die Strukturen in Kandern. Dies sei nicht erfolgt und fehle .