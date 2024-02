Kandern: Radweg nach Riedlingen verzögert sich weiter

Dabei kam die Frage auf, wieso der Fußgängerüberweg an dieser Stelle überhaupt verschwunden war. Bürgermeisterin Simone Penner erläuterte, dass eine Verkehrsschau dies so ergeben habe. Die Verkehrsbehörde beim Landratsamt Lörrach habe gesagt, dass der Fußgängerüberweg an dieser Stelle überhaupt niemals so hätte eingerichtet werden dürfen und dass die Stadt Kandern auf diese Entscheidung keinen Einfluss hätte. „Uns sind an dieser Stelle die Hände gebunden“, sagte Penner. „Wir werden das Thema bei der nächsten Verkehrsschau wieder aufbringen“, kündigte sie an.

Radweg nach Riedlingen

Das Regierungspräsidium Freiburg habe signalisiert, dass es beim Radweg nach Riedlingen Fortschritte gebe, informierte Penner. Die Linde am Ortseingang könne erhalten werden, allerdings gebe es eine zeitliche Verzögerung bei der Entwurfsplanung. Diese solle nun bis Ende April 2024 vorliegen, Baubeginn sei im Sommer 2026.