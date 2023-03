Kandern Räte zum Elternabend im Kindergarten eingeladen

Beim Punkt Bürgerfragen hat sich in der Gemeinderatssitzung am Montag eine Kanderner Mutter gemeldet: Als besorgte Eltern der Bären- und Füchse-Gruppe des städtischen Kindergartens, die im Standort in der Karl-Berner-Straße untergebracht sind, hätten sie bereits zwei Briefe an die Stadt geschrieben. Am Mittwochabend sei nun ein weiterer Elternabend für die beiden Gruppen geplant, und man wolle Bürgermeisterin Simone Penner und die Gemeinderäte zur Teilnahme einladen. Auch fragte sie, ob es eventuell zur Neukonzeptionierung einen Infoabend für Eltern mit der Bürgermeisterin geben könnte.