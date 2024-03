Kandern-Riedlingen: Mühlischopf gehört bald Förderverein

Da im selben Zeitraum zwei Aktive in den Passivenstand wechselten, singen somit unter dem Strich zwei Sänger mehr im gemischten Chor. „S`war viel los“, fand Schopferer im Rückblick. 2023 trat der Chor auf beim Riedlinger Neujahrsempfang, dem Erdbeerfest im Luise-Klaiber-Haus, am Volkstrauertag und dem großen Adventskonzert in der BfA-Halle. Dazu kamen etliche Auftritte auswärts, viele gesellige Anlässe und das Herbstfest im Mühlischopf mit 124 Helfern aus vielen Vereinen und dem Dorf. Insgesamt hatte der gemischte Chor neun Auftritte und 41 Proben. Die Kasse ist trotz eines Minus in 2023 soweit gut gefüllt. Die größten Ausgaben des Vereins waren die für Heizöl.