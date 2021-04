Kandern Riesige Rauchsäule lässt Schlimmes befürchten

Ein Sammelpunkt der Feuerwehr war beim Steinkauzweg gegenüber der Farbenfabrik WDS an der Hauptstraße in Richtung Malsburg-Marzell. Von dort aus fuhren die schweren Löschfahrzeuge auf einem engen und kurvigen Waldweg zum Einsatzort. Eine holprige Fahrt ohne Wendemöglichkeiten, so dass im rotierenden Verfahren gearbeitet werden musste. Die Tanklöschfahrzeuge legten die Schläuche den Hang hinauf zu den Brandherden und fuhren auf der anderen Seite den Berg wieder hinunter, um den Tank in Kandern aufzufüllen, so dass die nächste Rundfahrt beginnen konnte.

Am Einsatzort im Wald machte sich auch Bürgermeisterin Simone Penner ein Bild von der Situation. Auch sie glaubte zunächst an einen kleinen Flächenbrand und vertraute daher ganz auf die Expertise der Feuerwehr. Als dann aber immer mehr Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Tatütata am Rathaus vorbeifuhren und sie die riesige Rauchsäule sah, machte sie sich auf den Weg zur Einsatzstelle, wie sie berichtete. Dabei kam die Warnweste, die sie gut erkennbar als Bürgermeisterin auswies, erstmals zum Einsatz.

Rauchsäulen gab es am frühen Abend zwar nicht mehr. Dennoch mussten auch weiterhin kleinere Brandherde gelöscht werden. Weitere Fahrzeuge wurden nachgefordert, um das Feuer in den Griff zu bekommen. Die Zufahrt erfolgte über verschiedene Waldwege.