Kandern Saison-Eröffnung bei der Kandertalbahn am 1. Mai / Weinexpress kann wieder stattfinden

Die historische Kandertalbahn startet in diesem Jahr wieder traditionell am Sonntag, 1. Mai, in die neue Saison. Danach wird die Museumsbahn bis einschließlich 16. Oktober wieder an jedem Sonntag mehrmals durch das landschaftlich reizvolle Kandertal dampfen. Pünktlich um 9.10 Uhr setzt sich der Dampfzug am 1. Mai im Bahnhof Kandern in Bewegung, um danach dem Flüsschen Kander bis zum Dreispitz zu folgen und weiter nach Haltingen zu fahren. Von dort fährt der Zug um 10.15 Uhr wieder zurück in das Töpferstädtchen am Fuße des Schwarzwalds. Weitere Züge ab Kandern fahren um 13 und 16 Uhr und ab Haltingen um 14.15 und 17 Uhr. Da auch vor der Kandertalbahn die erhöhten Energiekosten keinen Halt machen, wurden in diesem Jahr die Fahrpreise nach sechs Jahren moderat erhöht.