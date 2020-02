Kandern Scherer im Fokus

Am Samstag, 8. Februar, folgt ab 10.30 Uhr die dazu passende Führung durch die Scherer-Ausstellung im Museum für Neue Kunst in Freiburg.

Heute gilt der gebürtige Rümminger Hermann Scherer (1893 bis 1927) als einer der wichtigsten Expressionisten in der Schweiz. Inspiriert durch die Bilder Edvard Munchs, vor allem aber in Zusammenarbeit mit Ernst Ludwig Kirchner in Davos entwickelte Scherer eine expressive Formensprache in Holzskulpturen und malte in starken, leuchtenden Farben. Es geht um Sehnsüchte und innere Konflikte, Liebe und Leidenschaft, Angst und Einsamkeit und immer wieder farbintensive Berglandschaften. Mit anderen zusammen hat er die Künstlervereinigung Rot-Blau in Basel gegründet.