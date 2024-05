Kandern: Schock über Unfall wirkt einfach nach

Unsere Empfehlung für Sie Unfälle Umgekippter Maiwagen in Südbaden war nicht zugelassen Bei einem schweren Unfall mit einem Maiwagen werden im äußersten Südwesten Deutschlands viele Menschen verletzt. Einen Tag nach dem Unglück werden weitere Einzelheiten bekannt.

Der 22-jährige Fahrer war nicht alkoholisiert. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt – ob dies Auswirkungen auf seine Fahrerlaubnis habe, entscheide die Staatsanwaltschaft nach dem Ergebnis der Ermittlungen, sagte Polizeisprecher Spisla.

Ehrenamtliche Helfer eilen als Ergänzung herbei

Die erste Alarmierung erfolgte gegen 13.06 Uhr, die Rede war von vier Verletzten. Die Integrierte Leitstelle Lörrach schickt in solchen Fällen die hauptamtlich verfügbaren Kräfte los – in diesem Fall drei Rettungswägen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge. In den folgenden Meldungen stieg die Zahl der Verletzten rasch an – zuerst auf zehn, dann auf 30 bis 40.

„Wir haben in solchen Fällen Kräfte aus dem ehrenamtlichen Bereich, auf die wir zurückgreifen können“, erläutert Reding. Insgesamt sechs Fahrzeuge aus dem gesamten Landkreis Lörrach wurden nachalarmiert – bis aus Schopfheim wurden Helfer herangezogen. Ebenfalls im Einsatz sind sogenannte Kriseninterventionskräfte, die sich um Angehörige oder um seelischen Beistand von Betroffenen bemühen, die die das Geschehen verarbeiten müssen. „Wir haben solche Einsatzlagen im Schnitt etwa einmal pro Jahr – bislang aber vor allem im Zusammenhang mit Bränden und nicht mit einer so großen Zahl von Verletzten“, sagt Reding. Ein Team aus erfahrenen Notfallmedizinern und Rettungsdienstpersonal übernimmt nach einer ersten Phase an der Unfallstelle die Eingruppierung der Verletzten in drei Schweregarde – eine sogenannte Triage. Danach kümmert sich jeweils ein Team um die Erstversorgung eines Schwerverletzten am Verbandsplatz, stabilisiert ihn für den Transport und sorgt dafür, dass der Patient per Rettungswagen oder auch bei Dringlichkeit per Hubschrauber in eine geeignete Klinik kommt.

Ehrenamtliche Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst. Foto: Gehr

Hilfe aus der Schweiz wäre als Option möglich gewesen

„Die Leitstelle fragt in solchen Fällen vorsorglich die Kapazitäten der Kliniken im gesamten Umkreis ab und verteilt die Patienten dann entsprechend“, sagt Reding. Im vorliegenden Fall wurden die Patienten teilweise bis in drei Freiburger Kliniken, nach Müllheim und Lörrach verteilt. Wären es mehr Verletzte gewesen, hätte auch die Option mit der Schweiz bestanden – sowohl was die Bereitstellung zusätzlicher Hilfskräfte als auch was die klinische Versorgung von Patienten anbetraf. Er lobt ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit den Eidgenossen. Auch eine Zusammenarbeit mit Frankreich sei möglich – neben anderen Strukturen käme aber auch die Sprachbarriere als zusätzliches Hindernis hinzu.

„Von unserer Seite waren etwa 65 Einsatzkräfte vor Ort, davon waren 45 bis 50 aus dem ehrenamtlichen Bereich“, berichtet Reding. Die Zusammenarbeit mit „First Respondern“ von der Feuerwehr Kandern habe gut funktioniert. „Aber bei solchen Einsätzen gibt es hinterher immer neue Erkenntnisse, was es noch zu verbessern gilt“, sagt Reding. Im vorliegenden Fall dauerte der Einsatz bis zum Transport des letzten Patienten genau 2:45 Stunden.

Kanderns Bürgermeisterin Simone Penner war am Mittwochnachmittag selbst zur Einsatzstelle gefahren und sagte beim Rückblick auf den Unfall im Telefonat: „Natürlich war es enorm, welche Kreise der Unfall gezogen hat. Allerdings war es ein außergewöhnlich heftiges Unfallereignis“. Sie wünscht den verletzten Personen eine baldige und gute Genesung und auch für deren Angehörige viel Kraft.

Gleichfalls sprach sie von der großen Ratlosigkeit und Betroffenheit der Beteiligten. Sie sagte: „Warum muss erst sowas passieren, um hier etwas sensibler zu werden?“. Die Fahrt mit diesen Gespannen sei wohl nicht zulässig und werfe einen Schatten auf fröhliche Maifeiern.

Stolz auf die Leistung der Kanderner Feuerwehr

Besonders dankbar und stolz war sie auf die Brandschützer der Feuerwehr Kandern mit dem neuen Gesamtkommandanten Matthias Meisinger, die in Minutenschnelle bei diesem herausfordernden Einsatz vor Ort waren. Ihr Dank galt auch der Firma Arnold, die unkompliziert und zügig ihre Werkstatträume für den Einsatz der Rettungskräfte zur Verfügung stellte.

Einige Stimmen von Personen, die das Unfallfahrzeug sahen, sprachen von großem Leichtsinn, sich so in Gefahr zu begeben. Ein Kanderner sagte: „Für die jungen Leute oben auf dem Anhänger war dies wohl als Gruppenerlebnis ein großer Spaß.“ Das Problembewusstsein fehlt ganz offensichtlich nicht nur in Kandern, denn in der ganzen Region waren solche „landwirtschaftlichen Gespanne“ mit teilweise alkoholisierten Gästen unterwegs. Nicht nur im Kandertal wurden viele andere ähnlich leichstinnige „Maitransporte“ beobachtet, die teilweise auch noch mit lautstarker Musik unterwegs waren. Der Unfall mit dem Maiwagen bescherte Kandern darüber hinaus jede Menge medialen Aufmerksamkeit – inklusive eine dreimütigen Live-Schalte in der 18-Uhr-Tagesschau.

Tags darauf bleibt der Schock über die Ereignisse

Matthias Meisinger ist als neu ernannter Feuerwehrkommandant offiziell genau seit sechs Tagen im Dienst und bestand seine erste „Feuertaufe“ mit Bravour – nicht nur in der medialen Aufbereitung im zweifachen Fernsehinterview. Im Telefonat mit unserer Zeitung erklärte er: „Feuertaufe ja, aber ohne Feuer“. Wichtig sei, das erlernte Führungskönnen routiniert anzuwenden und den Situationen anzupassen – und mit den vorhandenen Mitteln das Beste für die Betroffenen zu erreichen.

Im ersten Einsatzfahrzeug der Kanderner Feuerwehr saßen glücklicherweise insgesamt fünf „First Responder“ als Spezialisten, die halfen, die Zeit bis zum Eintreffen der weiteren Rettungskräfte basismedizinisch abzudecken. Die eingesetzten 16 Feuerwehrleute der Kanderner Wehr hatten am Abend nach dem Einsatz Gelegenheit, nochmals gemeinsam das Erlebte durchzusprechen. Matthias Meisinger sagte: „Wir haben es alle gut überstanden.“

Etwaige Zeugen können sich weiterhin beim Verkehrsdienst des Polizeireviers Weil am Rhein unter Tel. 07621/98 00 00 melden.