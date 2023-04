Kandern Serie: War Ritters Tod ein Missgeschick?

Es ist also nicht von der Hand zu weisen, dass Friedrich Ritter zahlreiche Gründe gehabt hätte, sich an der Tat zu beteiligen. Vielleicht nicht direkt, aber womöglich indirekt bei der Beseitigung der Leichen.

Ungelöstes Rätsel um Friedrich Ritters Tod

Bleibt noch das Rätsel um Dr. Ritters Tod. Hat ihn seine Lebensgefährtin Dore Strauch vorsätzlich herbeigeführt? Auch sie hätte Gründe gehabt. Die große Liebe zwischen den beiden war längst in Hass umgeschlagen. Ritter war der wegen ihrer Krankheit geschwächten Dore überdrüssig geworden, er hatte Pläne, seine Frau Mila nach Floreana einzuladen und Dore zurück nach Deutschland zu schicken. Für Dore, die Dr. Ritter als Patientin hörig geworden war, hätte das vermutlich den Verlust ihres Lebensinhaltes bedeutet. Gleichzeitig muss sie unter der Zurückweisung sehr gelitten haben. Vielleicht kamen ihr die verdorbenen Hühner gerade recht und so wartete sie zunächst ab, als sofort zu den Wittmers zu gehen. Denn als sie mit den Wittmers in Frido eintrifft, war die Vergiftung schon zu weit fortgeschritten.

Später schreibt sie in ihrem Buch „Satan came to Eden“, dass sie alle Schriften, die Friedrich Ritter verfasste, sorgfältig einpackte, in der Hoffnung, sie eines Tages der Welt zugänglich zu machen. Und: „Obwohl ich seine körperliche Anwesenheit vermisste, hatte ich nie das Gefühl, alleine zu sein. Er war immer bei mir, an jedem Ort und zu jeder Zeit.“

Die Nachfahren leben bis heute auf Floreana

Dore Strauch kehrte nach Berlin zurück und schrieb dort mit Hilfe eines Journalisten ihr Buch, das auf Englisch veröffentlicht wurde. Sie starb wenige Tage nach Kriegsende 1945 an den Folgen ihrer Krankheit.

Die Wittmers blieben in Floreana. Heinz Wittmer starb im Jahr 1963. Margret Wittmer schrieb ihr Buch „Postlagernd Floreana“, das ein Bestseller wurde. Sie starb im Jahr 2000 mit 95 Jahren. Die Nachfahren der Wittmers leben noch heute auf Floreana und betreiben dort ein Hotel und Bootsunternehmen.

Das Rätsel um die Galapagos-Affäre bleibt ungeklärt.