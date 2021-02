Kandern Sie spielen nur den „Jedermann“

Zum Stück

Jedermann kann von Zins und Renten seines Besitzes üppig leben. Seine Gastmähler und Feste werden gerühmt. Seiner Geliebten lässt er ein Lustgarten bauen. Auf Mahnen und gute Ratschläge hört er nicht. Jedermann ist genusssüchtig und egoistisch.

Doch dann sieht er sich plötzlich dem Tod gegenüber und schmerzlich wird ihm bewusst, dass sich alle seine vermeintlichen Freunde von ihm abwenden. Da helfen kein Geld und keine Versprechen. Sein Reichtum ist wertlos geworden.

Zur Theatergruppe

Die „JedermannSpielleut“ kommen aus dem Großraum München und sind eine freie Theatergruppe, die Spaß daran hat, auf der Bühne in eine Rolle zu schlüpfen, die sie begeistert, heißt es in der Ankündigung. Mit dabei sind Bartholomäus Sailer als Jedermann und Manfred Eichleiter als armer Nachbar, die im Münchner Theaterraum als Schauspieler und Regisseure einen Namen haben.

Im Jahr 2018 konnte Reinshagen seinen lang gehegten Traum von einer „Jedermann“-Aufführung erstmals verwirklichen. Doch dann gingen ihm einige Darsteller verloren, die sich im Leben neu orientierten. Zwar hatte der Regisseur schnell wieder eine neue Truppe zusammen. Allerdings mussten die Termine im vergangenen Jahr fast ausnahmslos abgesagt oder verschoben werden.

Zu den Vorbereitungen

Reinshagen ist in Wollbach auch Veranstalter. Er freut sich darüber, dass Helmuth Seiter die Bestuhlung übernehmen wird und so mehr Einnahmen für die Gagen übrig bleiben. Gut verliefen auch seine Gespräche mit Ortsvorsteher Max Sütterlin, der die Halle als Ausweichdomizil in Aussicht stellte.

Alles in allem wollen die „JedermannSpielleut“ ihr Stück von Anfang Juni bis Ende August elfmal aufführen. Derzeit sehen sich die Schauspieler frühere Aufzeichnungen an, üben ihre Rollen und lernen den Text. Sobald es wieder geht, wird die Theatergruppe gemeinsam proben.

Weitere Informationen: www.jedermannspielleut.de

Das Stück „Jedermann“ wird am Freitag, 6. August, ab 20 Uhr und am Samstag, 7. August, ab 20 Uhr als Open-Air-Veranstaltung vor dem Gasthaus „Bruckmühle“ in Wollbach aufgeführt. Bei schlechtem Wetter kann in die Kandertalhalle ausgewichen werden.

Karten im Vorverkauf zu 23 Euro gibt es bei Immobilien Seiter in Kandern, Hauptstraße 5, Tel. 07626/438, und im Gasthof „Bruckmühle“, Tel. 07626/255. An der Abendkasse kosten die Karten 25 Euro. Es gibt 200 Tickets pro Aufführung.