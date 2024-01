Kandern-Sitzenkirch: Gelduldsfaden reisst in Sitzenkirch

Auch mehrere Ortschaftsräte wollen sich nicht länger in Geduld üben und immer wieder abwimmeln lassen. Man vertrete schließlich alle Bürger aus Sitzenkirch, es könne einfach nicht sein, dass diese Teilung des Ortes in schnelles und fast nicht vorhandenes Internet seit so langer Zeit fortbesteht, hieß es von Felix Winkler.