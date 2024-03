Kandern-Sitzenkirch: Motorsportclub-Mitglieder aus Kandern-Sitzenkirch haben Benzin im Blut

In der lokalen Auto-Cross Szene wird der der „3-Nations-Cup“ in Neuenburg, Pfeffelbach und Albruck und in der Schweiz in Hoch Ybrig und Bure ausgefahren. „In Neuenburg, Pfeffelbach und in Albbruck lief es letztes Jahr spitze – in der Schweiz war es nicht ganz so topp, aber ich habe in der Wertung 322 Punkte beim Cup zusammengefahren“, bilanziert Max Sprich.