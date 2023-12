Die Feuerwehr Kandern liefert gerade das ausrangierte LF-8 der Abteilung Sitzenkirch nach Penela in Portugal. Inzwischen sind die sieben Wehrleute mit Gesamtkommandant Günter Lenke an der Spitze an der französisch-spanischen Grenze. „Wir sind gerade bei Biarritz angekommen“, hieß es am Donnerstagabend gegen 17 Uhr. Die Ankunft ist für Samstag vorgesehen, wenn das Fahrzeug übergeben werden soll.