Kandern So viele Einwohner wie noch nie

Traditionell findet der Neujahrsempfang in Wollbach am Dreikönigstag statt. Doch auch in diesem Jahr muss die feierliche Zusammenkunft in der Kandertalhalle ausfallen. Ortsvorsteher Max Sütterlin hat sich deshalb in schriftlicher Form an die Wollbacher Bürgerinnen und Bürger gewandt.