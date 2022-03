Kandern Städtische Kindergärten am Limit

Vor zwei Jahren wurde der städtische Kindergarten zudem in das Bundesprogramm „Sprach-Kita“ aufgenommen und legt daher besonderen Wert auf die Sprachförderung als Basis für Chancengleichheit. Aber auch Bewegung wird als wichtig erachtet und durch geeignete Spielgeräte gefördert. „Unser Schwerpunkt ist die Bewegung“, erklärte im Anschluss Anne Joachimi, die den städtischen Kindergarten „Schatzkiste“ in Wollbach leitet. „Unser kleiner Kindergarten ist schön gelegen, umgeben von viel Wald und Natur“, so die Kindergartenleiterin, die zudem betonte: „Bewegung macht schlau.“ Der Kindergarten hat Nutzungsrechte an einem Waldstück, macht aber auch sonst Bewegungsangebote, wie zum Beispiel Yoga. Es wird Wert darauf gelegt, die motorischen Fähigkeiten der Kinder zu verbessern, wie Joachimi darlegte.

Kindergarten soll wieder Ausbildungsbetrieb werden

Sie verwies zudem auf die schwierige Personalsituation. „Sobald jemand ausfällt, kommt es gleich zu einer Reduzierung der Öffnungszeiten.“ Es sei deshalb wichtig, gutes Personal für die Einrichtung zu gewinnen, betonte sie. Gerne würde man in Wollbach auch wieder als Ausbildungsbetrieb tätig werden. „Aus guten Praktikantinnen werden gute Kolleginnen“, gab Joachimi ihre Erfahrungen weiter. Auch in Fortbildungen soll weiter investiert werden.

„Wir sehen die extreme Belastung und müssen alles Mögliche tun, um Personal zu werben“, sagte Gemeinderätin Gabriele Weber. „Wir haben schöne Häuser. Wichtig ist nun die Sicherheit für Kinder, Eltern und das Personal“, meinte ihre Ratskollegin Andrea Schammler.

Arbeitskreis eingerichtet

Mittlerweile wurde ein Arbeitskreis für die Kindergärten eingerichtet, in dem sich die Stadtverwaltung mit Erzieherinnen und Elternvertretern austauscht. Am 28. April soll er zum zweiten Mal zusammenkommen. Denn wenn nicht genügend Fachkräfte gefunden werden, können die städtischen Einrichtungen nicht in dem Umfang betrieben werde, wie es notwendig wäre. Im Idealfall sollte auch ein Puffer für Ausfälle bestehen, wurde betont.