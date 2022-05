Kandern Städtlitag findet statt

Bierbrunnen, Würste und Waffeln

Im vorderen Bereich des Blumenplatzes wird ein Verpflegungszelt aufgebaut. Dazu bieten zwei Bierbrunnen, unter anderem der Marktplatzbrunnen, diverse Getränke bis hin zum Cocktail. Dazu gibt es an Ständen Würste und Waffeln.

Das Rahmenprogramm gestalten am Vormittag die „Knastbrüder“ und am Nachmittag die Gruppe „Soulrausch“. Auch die Schauspieler des Vorabends werden in ihren Kostümen die Hauptstraße unsicher machen.

Antikmarkt mit Schallplattenbörse

Das aber ist noch nicht alles. In Verbindung mit dem Städtlitag findet am Samstag und am Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, der Antikmarkt statt. Er belegt den hinteren Bereich des Blumenmarktes und zieht sich bis hin zur Touristinfo. Für Liebhaber von Vinyl-Schätzen bietet eine Schallplattenbörse am Sonntag wieder Möglichkeit zum Stöbern.