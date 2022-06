Kandern Städtlitag in Kandern

Für den kulturellen Auftakt des Eventwochenendes sorgt die Freiluftaufführung des „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal heute ab 20 Uhr durch die Gruppe „Jedermannspielleut“ vor der evangelischen Stadtkirche. Einige Karten gibt es dafür in der Tourist-Info und an der Abendkasse noch.

Am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ist die Kanderner Innenstadt vollumfänglich Fußgängerzone, so dass nach Herzenslust flaniert, ausprobiert und genossen werden kann. Nicht nur die Geschäfte und Gaststätten entlang der Festmeile warten mit Sonderaktionen auf, auch Autohäuser, Handwerker und Betriebe, die nicht im Stadtkern ansässig sind, nutzen die Möglichkeit, sich und ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot zu präsentieren.

Die Stadtbibliothek beteiligt sich am bunten Geschehen mit einem Bücherflohmarkt, das Heimat- und Keramikmuseum lädt ebenso zum Besuch ein wie das kommunale Kino, das ab 15 Uhr einen Kinderfilm zeigt. Für die jungen Gäste gibt es außerdem Basteltische, Ponyreiten und Schminkangebote.

Am Sonntag wird der Antikmarkt zudem um die Schallplattenbörse mit dem Titel „Schwarzwald Schall“ erweitert. Dabei kommen Freunde von in Vinyl gepresster Musik auf ihre Kosten. Die passende akustische Untermalung dazu liefern die „Knastbrüder“ Jeannot und Christian Weißenberger ab 11 Uhr am Blumenplatz sowie die „Hatpats Big Band“ ab 14.30 Uhr am Marktplatz.

Der verkaufsoffene Sonntag beim Städtlitag dauert von 12 bis 17 Uhr. In der Bewirtung wurden bewusst Vereine berücksichtigt, so Maik Lenke. Sie sind im Bewirtungsbereich engagiert und können so nach zwei Jahren ohne Gelegenheit, Einnahmen zu erzielen, beim Werbering-Event etwas dazu verdienen.

Kandertalbahn fährt am Sonntag

Im Zusammenhang mit dem Re-Start für den Städtlitag und auch die Aktivitäten des Werberings betont Lenke, dass sich die Geschäftswelt Kanderns einschließlich der Stadtteile gut aufgestellt präsentiert. Man habe während Corona keine Mitglieder verloren, sondern im Gegenteil neue Gewerbetreibende hinzu gewonnen. Einige davon sind dann auch mit von der Städtlitag-Partie.

Wie der Werbering-Vorsitzende betont, sei die Zusammenarbeit mit der Stadt um Bürgermeisterin Simone Penner bestens. Sie fungiert im dritten Amtsjahr erstmals als Schirmherrin der Veranstaltung, bei der dem Brauch der Vergangenheit entsprechend morgen auch das Chanderli zwischen Haltingen und Kandern verkehrt.