Kandern Steuerfrei oder pflichtig?

Wenn das neue Umsatzsteuerrecht dann in Kraft tritt, wobei Merkel mit einer weiteren Aufschiebung rechnet, wird es unter anderem den Verkauf von Familienstammbüchern, die Personalgestellungen im Luise-Klaiber-Haus und Malsburg-Marzell, die Feuerwehrkameradschaftskassen, den Kuchenverkauf an Schulen und Kindertagesstätten sowie teilweise die Kurse an der Volkshochschule (VHS) betreffen.