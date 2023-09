Bis Jahresende soll Klarheit herrschen

Mit dieser Erweiterung der Einrichtung am Papierweg soll der Bedarf an Pflegeplätzen in Kandern mittelfristig gedeckt werden, da durch die Schließung des Wohnparks an der Kander Plätze verloren gehen werden. 45 Plätze könnten in dem 2,5-geschossigen