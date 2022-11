Kandern Stille Oase in bewegter Zeit

Er traf auf Hermann Hakenjos Senior und Junior. Der Senior leitete seit 1920 die namhafte Kunsttöpferei der Tonwerke, die 1927 schloss. Daraufhin gründete das Trio die „Fayence-Manufactur Kandern“, die Bampi ab 1937 alleinig betrieb.

1939 wird daraus auch ein Versuchslabor für keramisch-technische Studien. Diese Forschung in der Glasurtechnik ist wegweisend. Weitere sieben Jahre später, der Krieg ist vorbei, wird nun eingangs erwähnter Jonynas auf Bampi aufmerksam. Die Frage nach dem „Wie“ lässt sich womöglich damit klären, dass Bampi wie Jonynas einen Namen hatten. Jonynas stammte aus Litauen, hatte in Paris studiert, und emigrierte 1945 wegen der russischen Übermacht nach Freiburg.

Einem aktuellen Aufsatz des kreisweit bekannten Heimatforschers Elmar Vogt zufolge war auch Jonynas ein Multitalent. Am 4. Dezember wird sich sein Todestag zum 25. Mal jähren. Kaum nun in Freiburg angekommen, gründete er eine Kunstakademie in Günterstal. „Worauf warten?“, soll er gesagt haben. Die Kunst spendete nachweislich Lebensmut: „Eine Geistesoase in der Ruinenstadt.“

Bampi stellte 1948 in New York aus

Beide galten als Aktivisten, deren Schaffen international Anerkennung fand. Bampi stellte etwa 1948 in New York aus, und Jonynas siedelte 1951 gar nach New York über. Zuvor jedoch traf man sich in Kandern. Nachweise gibt es nicht mehr, jedoch liegt es nahe.

Fakt ist, dass ab dem Sommer 1946 Studenten der Günterstaler Akademie bei dem berühmten Keramiker am Böscherzenweg lernten. Laut neuerer Aufzeichnungen dieser Kreise half Bampi mit Material, stellte seine Räume zur Verfügung. Das galt auch für Studenten der Sparte Zeichnen und Skulptur.

Zur Region zwischen Freiburg und Kandern befand der fremde Blick: „Zwischen den Bergen und Weinbergen verstecken sich kleine malerische Städte, die nur wegen ihrer spitzen Kirchentürme zu entdecken sind.“

Auch eine heute 90-jährige ehemalige Nachbarin namens Lisbeth trägt sich mit Erinnerungen: Als Bampi vor nahezu hundert Jahren in den Böscherzenweg kam, gab es hier nur eine kleine Villa sowie Wiesen und Wald. Ein stiller Mensch sei er gewesen, der Herr Bampi, und oft auf Reisen.