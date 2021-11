Dieser Tage werden auch Lose an die Kunden in Kanderner Geschäften oder Restaurants verteilt. Bei der Verlosung gibt es Werbering-Gutscheine im Gesamtwert von 2000 Euro zu gewinnen. Am 20. Dezember werden die Gewinnzahlen gezogen. Die glücklichen Gewinner können ihre Gutscheine dann am 22. und 23. Dezember sowie ab dem 3. Januar bei der Tourist-Info abholen.

An den Freitagen, 3. und 17. Dezember, lädt der Werbering zum stimmungsvollen Abendeinkauf ein. Die Einzelhändler empfangen ihre Kunden in weihnachtlich dekorierten Geschäften bis 21 Uhr. Für die Bewirtung der Gäste sorgen an diesen Abenden die Kanderner Wirtsleute, zum Teil mit einer speziellen Auswahl an Speisen.