100- mal zur Blutspende – das muss man erst mal schaffen: Ortsvorsteher Fritz Höferlin war stolz darauf, dass mit Margot Gempp so eine Bürgerin in „seinem“ Ort lebt, die so oft Blutspendetermine wahrnimmt.Es sei für ihn jedes Mal ein besonderer Termin, die Blutspender im Ortschaftsrat zu ehren, sagte Höferlin. Gempp erhielt vom DRK die Ehrennadel in Gold mit Eichenkranz übergeben, dazu ein Weinpaket und einen Blumenstrauß.