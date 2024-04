Kandern-Tannenkirch: Nachwuchsarbeit wird neu aufgebaut

Bläserklasse an der Grundschule eingerichtet

Neu sei ebenfalls, dass an der Grundschule wieder eine Bläserklasse angeboten werden könne, freut sich der Musikverein. Als Highlight des Vereinsjahres stehe das Jahreskonzert im Januar. Mit einem vorhergehenden Probenwochenende in Todtmoos habe sich der Musikverein auf den Konzertabend vorbereitet. Im Vorfeld musste noch etwas gezittert werden, da es viele kurzfristige Krankheitsausfälle gegeben habe.

„Letztendlich kam das Konzert sehr gut an, es war für jeden Geschmack etwas dabei, und wir haben durchweg positive Rückmeldungen erhalten“, war in der Versammlung zu hören. Für 2024 sind Auftritte in Ettingen (5. Mai), Istein (19. Mai), das eigene Bergfest (22. bis 24. Juni), ein Ausflug nach Thannenkirch im Elsass (7. Juli), in Egringen (14. Juli) und beim Dorfsunndig vom Popchor (21. Juli) sowie in Gummrigheim (7./8. September)

Bei den Wahlen wurde die Vorsitzende Isabell Dyballa im Amt bestätigt. Neue stellvertretende Vorsitzende wurde Yvonne Trautmann (folgt auf Stefan Scherr), neue Schriftführerin Madeleine Bauer (für Yvonne Trautmann), Notenwartin Leonie Gütlin (Ersatz für Madeleine Bauer) und als Aktivbeisitzerin Stefanie Langendorf (für Niko Schmiedlin). Beim Förderverein ist die Celine Rosskopf erneut gewählt worden. Als neue Beisitzerin des Fördervereins wurde Kirsten Walter einstimmig gewählt (folgt auf Leonie Gütlin).