Kandern Theater, Lesungen und Kabarett

Für den Besuch der Jugendbuchautorin Ursula Poznanski im April, die aus ihrem Roman „Shelter“ las, hätten sich die Mitglieder des Fördervereins etwas mehr Zuspruch erhofft. 45 Personen kamen zur Lesung.

Dringend erforderlich war nach zweijähriger Pause der Bücherflohmarkt zum Städtlitag. 67 Kisten mit Büchern hatten sich angesammelt. In der letzten Stunde wurden ganze Büchertaschen für fünf Euro abgegeben, um im Sortiment Platz für Neues zu schaffen. Darüber hinaus wurden vier voll bepackte Taschen mit Kinderbüchern und Spielen an die Flüchtlingshilfe abgegeben. Weitere Bücher sollen bei den Kanderner Weihnachtsaktionen abgegeben werden.

Zuletzt fand in dieser Woche die Lesung mit Bernhard Winterhalter statt, der den dritten Band seiner Buchreihe „Kandern – und was sonst noch geschah“ erstmals öffentlich vorstellte. Das Interesse war groß. Statt Eintritt wurde um eine Spende für den Förderverein gebeten, was dessen Finanzen noch einmal aufbesserte.

Winterhalter ist auch Vorsitzender des Kuratoriums der Bürgerstiftung Stadtbücherei Kandern und leitete am Abend die Neuwahlen des Förderverein-Vorstands.

Wahlen

Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden Karl-Heinz Wiederhold (Vorsitzender), Ulrike Füldner-Thiele (zweite Vorsitzende), Karin Schäfer (Kassiererin), Renate Platzek (Schriftführerin) sowie die Beisitzer Birgit Oswald, Sigrid Tavan, Martin Maier-Diehm, Hans Walter und Daniela Hermann.

Ausblick

Einen Ausblick auf bereits geplante Veranstaltungen gab Wiederhold.

So wird das Theater Knuth am 30. August „Das magische Baumhaus“ von Mary Osborne aufführen.

Lokalkolorit gibt es in diesem Jahr in der Riedlinger Kulturreihe „Theater im Hof“. Dort liest Margret Greiner aus ihrem Buch „Mutig und stark alles erwarten“ über das „Leben für die Kunst“ von Elisabeth Erdmann-Macke, der Witwe von August Macke, die zeitweise in Kandern lebte. Die Stadtbücherei hat Greiner noch einmal eingeladen: für eine Buchvorstellung am 27. September und am Folgetag eine Lesung für die zehnten Klassen der Macke-Schule.

Die bekannte Kabarettistin Liza Kos stattet Kandern am 28. September mit ihrem Programm „Intrigation“ einen Besuch ab.

Anfragen für weitere Programmpunkte in der Stadtbücherei bestehen bereits.

Am Kinderferienprogramm beteiligt sich der Förderverein am 18. und 19. August mit dem Workshop „Schokoladengießen“ mit Cerstin Thiemann.

Ebenfalls im August wird es im Kanderner Rathaus wieder eine Ausstellung geben. Sieben regionale Künstler stellen dort Werke unter der Überschrift „Facetten der Natur“ aus. Vernissage ist am Freitag, 5. August, 19 Uhr. Bei der Stadtbücherei können Sonderführungen vereinbart werden.

Grußworte

Bürgermeisterin Simone Penner sprach den engagierten Mitgliedern des Fördervereins ihren Dank aus. Insbesondere hob sie das Engagement für jüngere Menschen hervor, die so zum Lesen animiert würden. „Kommen Sie auf mich zu, wenn Sie Ideen haben“, versprach sie ein offenes Ohr und Unterstützung für Projekte.

„Wir freuen uns auf die zukünftige gute Zusammenarbeit“, erklärte Winterhalter im Namen der Bürgerstiftung, durch die vieles ermöglicht werden konnte.

Der Förderverein habe die Corona-Zeit gut überstanden, stellte Winterhalter fest. Dies bestätigte auch Kassenwartin Karin Schäfer: „Wir haben ein Polster“, freute sie sich. Denn dieses ermöglicht es, auch nicht rentable Veranstaltungen nach Kandern zu holen und die Theateraufführungen in der Schule weiterhin kostenlos anzubieten.

Förderverein Stadtbücherei Kandern, Hauptstraße 28, 79400 Kandern

Vorsitzender Karl-Heinz Wiederhold, Tel. 07626/973 400.