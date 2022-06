Kandern Trachtenverein startet durch

In beiden Jahren wurden bei niedrigen Ausgaben und Einnahmen kleine Gewinne erwirtschaftet. Die Tanzgruppe des Trachtenvereins ruht, derzeit gibt es nicht genug Tänzer.

Wahlen

Einen Wechsel gab es im Vorstand: Nach 30 Jahren als stellvertretende Vorsitzende trat Christa Heimann nicht mehr zur Wahl an. „Wir haben in all den Jahren wunderbar zusammen gearbeitet“, stellte Heimann fest und dankte auch für 30 erlebnisreiche Jahre. Thomas Hofer folgte ihr im Amt. Neuer Schriftführer ist Thomas Schmidt (für Thomas Hofer), Birgit Bückert gehört dem Vorstand als neue Beisitzerin an und Susanne Schmidhauser ist neue Kassenprüferin.

Ehrungen

Geehrt wurden durch den BHV: Anita Möhring (bronzene Ehrennadel für zehn Jahre Vorstandsarbeit) und Brunhilde Winkler (silberne Ehrennadel für 20 Jahre Vorstandsarbeit).

Der Verein zeichnete Marlies Walter, Arthur Heimann und Bernhard Winkler (Ehrenmitgliedschaft für 25 Jahre Zugehörigkeit) aus.

Ausblick

Termine: 19. Juni, 14 Uhr: Umzug am Kreistrachtenfest in Weil; 10. Juli: „Schatzkästlein“ in Lörrach; 28. August: Führung antike Möbel auf Schloss Bürgeln; 17. September: „Tag der Tracht“, Regio Messe; 1. Oktober: „Tag der Tradition“, Landesgartenschau Neuenburg; 9. Oktober: Umzug beim Endinger „Brotmärt“.