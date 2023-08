Kandern Über den Rand blicken

„Die Sommerkirche ist eine Reaktion darauf, dass in den Ferien weniger Leute da sind und wir trotzdem einen Gottesdienst anbieten wollen“, erläutert der Kanderner Pfarrer Christian Mack. Das Prinzip ist denkbar einfach: Der oder die Pfarrerin übernimmt die Leitung eines Gottesdienstes in einer anderen Gemeinde – so zum Beispiel er am vergangenen Wochenende in Kandern-Holzen.

„Ich bin mit der Resonanz sehr zufrieden, es waren 40 bis 50 Leute da – für uns ist das eine Möglichkeit, über den eigenen Kirchturm hinauszudenken und die Nachbarn zu besuchen und gleichzeitig werden so auch die Ferienzeiten abgedeckt“, freut sich der Kanderner Pfarrer über die Möglichkeit. Mit dabei sind die Kanderner Kirchengemeinde, die Gemeinde unter dem Blauen, die Teilorte um Tannenkirch sowie Wollbach/Holzen.