Kandern: Verein räumt richtig auf

Der Verein betreut immerhin etwa 250 Kilometer Wanderwege rund um Kandern. Diese erstrecken sich vom Blauen bei Kandern, Tannenkirch bis Rümmingen. Heuer erhielten sie Unterstützung von den Ringern aus Kandern. Auch die Jugendmannschaft war tatkräftig dabei, heißt es. Insgesamt konnte der Wegwart Hans-Dieter Baumann von 15 Personen Hilfe erhalten. Die Teilnehmer wurden in fünf Gruppen aufgeteilt. So waren die fleißigen Helfer auf der Wittlinger Höhe, der Feuerbacher Höhe, in der Wolfsschlucht und an verschiedenen anderen Orten im Einsatz.

Es wurden Standortschilder und andere Wegmarkierungen gereinigt – wenn nötig – auch von Bewuchs freigeschnitten. Leider wurde auch Müll gefunden und entsorgt, der nicht in Feld, Wald und Natur gehört. So wurde unter anderem ganze Stapel von Prospektheften gefunden, aber auch ein Monitor war dabei und sonstiger Unrat, der nicht in der Natur entsorgt werden sollte. Es gebe hierfür Abladestellen, heißt es in der Mitteilung des Schwarzwaldvereins. Zum Abschluss gab es Brezeln und Getränke für alle Helfer.