Kandern Vernetzt denken

Die Liste der konkreten Vorschläge beinhaltet in der Regel einfach umsetzbare Optimierungen am Fahrplan oder an der Infrastruktur. Wichtig ist dem Aktionsbündnis, die Bevölkerung an dieser Diskussion teilhaben zu lassen. „Wir haben im Volkshaus in Basel etwa 200 Plätze und würden uns freuen, wenn sich auch möglichst viele Gäste aus dem Dreiland beteiligen würden“, erläutert Oliver Bippus von „S-Bahn Dreiland Jetzt“. Die Verbesserungsvorschläge der Initiative zielen auf pragmatische Lösungen, die eine gewisse Phase des Stillstands im ÖPNV-Ausbau beenden sollen.