Kandern Viel Zeit in der Natur

Kein Strom vorhanden

Wasser gibt es in der Schützenhausgarage, auf Strom wurde bewusst verzichtet. Dass es zur Öffnungszeit um 7.45 Uhr im Winter noch nicht taghell ist, macht nichts – die Kinder können so auch die Jahreszeiten mit allen Sinnen erleben. Der Platz am Bauwagen, so Scherbach, diene lediglich als Treff für Morgenkreis, Mittagessen und zum Abschluss um 14.35 Uhr. Dazu kämen ein sonniger und ein schattiger Platz inmitten der Natur, ausgewählt in Absprache mit Förster und Baumpflegern.