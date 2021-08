Kandern Viele Wünsche bisher unerfüllt

Mit dem Rest des Geldes und unter Einbeziehung von Bürgerspenden wurden zwei Hundekotbehälter angeschafft. Sie werden diese Woche installiert.

Hochwasser

Buss betonte außerdem, dass das Hochwasserereignis am 15. Juli gezeigt habe, dass die Rückstellung der Sanierungsarbeiten in der Neumatt nochmals überdacht werden sollte. Er plädierte dafür, diese Maßnahme in den Haushalt 2022 einzustellen.

Um die Dringlichkeit zu unterstreichen, will der Ortsvorsteher den Kanderner Gemeinderat nach Sitzenkirch einladen, damit sich das Gremium vor Ort einen Eindruck von den durch die Wassermassen entstandenen Schäden verschaffen kann.

Rathaus

Das gesamte Rathaus, inklusive der Wohnung im Obergeschoss und des Feuerwehrgebäudes, wird derzeit mit elektrischem Strom beheizt, was unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht. Durch den Einbau einer Zentralheizung mit Pellets könnten beide Gebäude viel wirtschaftlicher beheizt werden.

Um vom Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) profitieren zu können, wäre der Ausbau von Teilen des Obergeschosses und des Dachbodens zu Wohnraum überlegenswert.

Auch neue Vorhänge sollen angebracht werden. Und der Kamin soll eine Abdeckung erhalten. Die Kostenschätzung für alle Maßnahmen muss nun durch Fachleute erfolgen.

Schlachthaus

Das Schlachthaus soll an der Fassade und am Scheunentor einen neuen Anstrich erhalten. Diese Maßnahme stand schon mehrmals auf der Wunschliste, wurde aber bisher nie genehmigt. Die Kostenschätzung liegt bei 14 000 Euro.

Um Manipulationen zu verhindern, soll überdies der Raum, in dem sich der neue Hauptstromzählerschrank befindet, durch eine abschließbare Tür für 1500 Euro gesichert werden.

Spielplatz

Der Schopf am Spielplatz ist der einzige Ort in Sitzenkirch für größere Veranstaltungen. Er hat gute und funktionsfähige Toiletten, diese aber im Winter nicht nutzbar sind. Um sie ganzjährig nutzbar zu machen, werden die Kosten auf 5000 bis 8000 Euro geschätzt.

Sonstiges

Weitere erwünschte Maßnahmen sind ein versenkbarer Stromanschluss am Dorfplatz, die Sanierung des Dorfbrunnens sowie die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Informationsschilds am Brunnen.

Die Blechabdeckung der Kirchenmauer sollte an einigen Stellen erneuert werden und der kleine Verbindungsweg zwischen Meiergarten und Oberer Garten könnte eine Pflasterung vertragen. Auch soll die Beleuchtung durch eine neue Straßenlampe verbessert werden.