Kandern Vom „ramschen“ und „Contra geben“

Die Skat-Freunde kommen aus dem gesamten Kandertal, von Binzen bis Malsburg-Marzell und Nachbargemeinden. Seit Anfang März wird regelmäßig im Gasthaus zur Sonne in Kandern gespielt, grundsätzlich 14-tägig donnerstags um 19.30 Uhr. Der nächste Spielabend ist nach einer Osterpause am 27. April. Weitere Interessierte, jung und alt, auch Anfänger, können sich jederzeit melden oder spontan im Gasthaus zur Sonne dazukommen, heißt es in einer Mitteilung.