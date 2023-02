Kandern Von Jungfrau bis nach St. Anton

Die Hochtouristen Kandern bieten eine Skitagesfahrt auf die Axalp am Samstag, 4. März, an. Das laut Ankündigung familienfreundliche, reizvoll gelegene Skigebiet hoch über dem Brienzer See ist seit jeher „die Kultstätte der Hochtouristen, was Skivergnügen betrifft“. Die Kosten betragen 49 Schweizer Franken für Erwachsene, und 39 für Jugendliche (16 bis 19 Jahre). Kinder fahren samstags gratis. Pro gekaufter Tageskarte für Erwachsene gibt es bis zu zwei Kindertickets gratis dazu. Die Busfahrt kostet 40 Euro pro Person, die Anzahlung beträgt 40 Euro pro Person bei der Anmeldung. Die Abfahrt erfolgt um 6.15 Uhr ab Bahnhof Kandern, die Rückkehr um etwa 20 Uhr ebendort. Interessierte können sich über das Formular unter www.hochtouristen-kandern.de/Ski und Snowboard anmelden.