Kandern Vorbereitungen für eine Fusion laufen

Kandern. Zwei Höhepunkte des vergangenen Jahres stellte der SPD-Ortsverein Kandern in seiner Hauptversammlung im Tätigkeitsbericht heraus. So wurden im April die Ergebnisse der Aktion „Sicher unterwegs in Kandern“ an einem Ausstellungsstand an der Fischermühle präsentiert. In den zwei vorausgegangenen Jahren hatte der Ortsverein bei verschiedenen Gelegenheiten die Bürger dazu befragt, welche Stellen in der Kernstadt und in den Dörfern für Fußgänger und Radfahrer besonders gelungen gestaltet und welche schwierig zu begehen und zu befahren sind. Bis zur Präsentation kam so eine Liste von nahezu 100 Meldungen zustande, veranschaulicht in einem Dossier von Peter Kühn.