Bunte Papp-Silhouetten von Jugendlichen stehen im Foyer des Kanderner Rathauses, und so überrascht es nicht, dass vor der öffentlichen Gemeinderatssitzung Bürgermeisterin Simone Penner den Jugendsozialarbeitern Gelegenheit gibt, für die Fachtagung „Mit Jugend denken – mehr wert als Pappe“ zu werben. Der Kanderner Jugendsozialarbeiter Tobias Antonicelli vom Jugendzentrum (JuZ) Downtown in Kandern stellt die zweitägige Kampagne der AG Jugend im Landkreis Lörrach vor, in der Vertreter aller Jugendorganisationen zusammentreffen. „Jugendarbeit ist eine marginalisierte Arbeit“, meint Antonicelli. Die Fachtagung soll zeigen, wie wichtig diese Arbeit für alle ist – auch für die Jugendlichen. Die Vortragsabende mit Workshops finden am Mittwoch, 8. März, in der Realschule Zell und am Donnerstag, 9. März, in der Mehrzweckhalle Tumringen jeweils von 18 bis 21 Uhr statt. Weitere Infos, das umfangreiche Programm und den Anmeldelink gibt es unter www.jugendagenturen.de.