Kandern Weihnachten 2.0 zum Abschied

Schulleiterin Ursula Ganzke lud alle Klassen via BigBlue-Button ein, gemeinschaftlich die Festtage einzuleiten, wie im Nachgang berichtet wird. Und so wurden alle Klassen in ihren Klassenräumen in der fünften Schulstunde digital zusammengeschaltet. Das Grußwort in Form eines Gedichts von Schülerin Lilly Müller wurde per Videobotschaft eingespielt. Anschließend gab es feierliche Worte von der Schulleiterin. Auch eine musikalische Untermalung der beiden Musiklehrer Friedrich Renkert und Daniel Kiefer schallte unterhaltsam durch die Klassenräume und wurde mit einem tobendem Applaus, der sich durch das gesamte Schulgebäude zog, fulminant gefeiert.

Natürlich durfte auch eine Weihnachtsgeschichte – stimmungsvoll vorgetragen von Ursula Ganzke – nicht fehlen. Die Diakonin Eva Maria Glück sprach anschließend den Segen.